Готовившего нападение на школу подростка задержали в Казани

Молодой человек признался, что на преступление его подбивал через Telegram знакомый с Украины.

Казань. Татарстан. Силовики задержали несовершеннолетнего жителя Казани. Как сообщает пресс-служба ФСБ, его подозревают в подготовке вооруженного нападения на образовательное учреждение.

По месту жительства юноши найдена пневматическая винтовка. Судя по данным запросов с мобильного телефона, задержанный интересовался в интернете, как переделать ее в боевое оружие. Также подросток изучал материалы о терактах в образовательных учреждениях.

Молодой человек признался, что совершить нападение на школу его убеждал через мессенджер Telegram житель Украины, называющий себя Ярослав Овсюк.

Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

Напомним, в мае 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев застрелил из ружья 7 детей и 2 педагогов школы № 175, в которой ранее учился. «Колумбайнера» задержали, ему грозит пожизненное заключение.