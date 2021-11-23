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Готовившего нападение на школу подростка задержали в Казани

17:18, 23 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Готовившего нападение на школу подростка задержали в Казани
17:18, 23 ноября, 2021
Евгений Кандаков
88
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#Казань\n#Татарстан\n#ФСБ\n#стрельба\n#нападение\n#теракт\n#подготовка\n#задержание
Фото: pixabay.com
88
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Молодой человек признался, что на преступление его подбивал через Telegram знакомый с Украины.

Казань. Татарстан. Силовики задержали несовершеннолетнего жителя Казани. Как сообщает пресс-служба ФСБ, его подозревают в подготовке вооруженного нападения на образовательное учреждение.

По месту жительства юноши найдена пневматическая винтовка. Судя по данным запросов с мобильного телефона, задержанный интересовался в интернете, как переделать ее в боевое оружие. Также подросток изучал материалы о терактах в образовательных учреждениях.

Молодой человек признался, что совершить нападение на школу его убеждал через мессенджер Telegram житель Украины, называющий себя Ярослав Овсюк.

Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

Напомним, в мае 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев застрелил из ружья 7 детей и 2 педагогов школы № 175, в которой ранее учился. «Колумбайнера» задержали, ему грозит пожизненное заключение.

17:18, 23 ноября, 2021
Евгений Кандаков
88
0
#Казань\n#Татарстан\n#ФСБ\n#стрельба\n#нападение\n#теракт\n#подготовка\n#задержание
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