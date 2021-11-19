Стали известны причины задержания министра культуры Крыма

Арину Новосельскую подозревают в получении взятки в 25 млн рублей.

Симферополь. Крым. В Следственном комитете раскрыли причины взятия под стражу главы Минкультуры Крыма Арины Новосельской. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Министра подозревают в получении взятки в 25 млн рублей. По версии следствия, эту сумму чиновница требовала с подрядчика строительства детского центра театрального искусства. Представитель компании передал деньги через посредника в 2018 году.

В отношении Новосельской возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержали главу Минкультуры Крыма 18 ноября.

Напомним, в марте 2021 года Арина Новосельская стала известна всей России в связи со скандалом. Министр культуры полуострова нецензурно выразилась в прямом эфире заседания регионального правительства. Чиновница объяснила этот случай тем, что была раздосадована отказом видеосвязи, и думала, что ее никто не слышит.

Главой Минкультуры Крыма она была назначена в феврале 2014 года. Руководящие должности в ведомстве занимала еще в период нахождения полуострова в составе Украины.