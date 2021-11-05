В России вдвое увеличилось число ДТП с участием электросамокатов

Ранее в стране предлагали изменить ПДД под этот вид транспорта.

Москва. В России за 9 месяцев 2021 года произошло 416 ДТП с участием электросамокатов. Об этом пишет RT со ссылкой на данные МВД Российской Федерации.

За тот же период 2020 года в стране произошло вдвое меньше аварий с участием электросамокатов.

Один из таких инцидентов произошёл в Ижевске в начале мая текущего года. 35-летний мужчина сбил 77-летнюю женщину, в результате чего та получила травмы. Против него возбудили уголовное дело, ему грозило до двух лет лишения свободы. При этом за 6 месяцев 2021 года в России при таких ДТП погибли 5 человек.

Ранее в России предложили изменить правила дорожного движения и добавить туда пункты об электросамокатах. Так, на этом виде транспорта предлагается установить ограничение скорости 25 км/ч. Предлагается разрешить передвижение по тротуару только тем средствам, у которых масса будет меньше 35 кг. Детям до 7 лет и вовсе предлагают запретить ездить самостоятельно.