СМИ сообщили о гибели рабочего при падении строительного крана в Хабаровске

По словам очевидцев, у крана отвалилась стрела и упала на здание.



Хабаровск. Хабаровский край. Падение башенного крана произошло на стройке детской поликлиники в Хабаровске. При этом погиб рабочий, сообщает телекомпания «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы утверждают, что у крана отвалилась стрела и упала на возводимое здание больницы. При этом они слышали призывы о помощи.

В результате инцидента оказался под завалами и скончался 50-летний крановщик. Пострадал еще один рабочий, его отправили в реанимацию. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь, а также надзорные органы. Они выясняют причины случившегося.