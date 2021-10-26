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СМИ сообщили о гибели рабочего при падении строительного крана в Хабаровске

13:43, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
СМИ сообщили о гибели рабочего при падении строительного крана в Хабаровске
13:43, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
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0
#Хабаровск\n#происшествие\n#стройка\n#гибель людей\n#трагедия\n#несчастный случай
Фото: pixabay.com
148
0

По словам очевидцев, у крана отвалилась стрела и упала на здание.

Хабаровск. Хабаровский край. Падение башенного крана произошло на стройке детской поликлиники в Хабаровске. При этом погиб рабочий, сообщает телекомпания «360 градусов» со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы утверждают, что у крана отвалилась стрела и упала на возводимое здание больницы. При этом они слышали призывы о помощи.

В результате инцидента оказался под завалами и скончался 50-летний крановщик. Пострадал еще один рабочий, его отправили в реанимацию. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь, а также надзорные органы. Они выясняют причины случившегося.

13:43, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
148
0
#Хабаровск\n#происшествие\n#стройка\n#гибель людей\n#трагедия\n#несчастный случай
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