Полиция нашла возможного отравителя медведей в Челябинском зоопарке

Ранее в учреждении умерли два хищника.



Челябинск. Подозреваемого в отравлении двух бурых медведей установили в Челябинске. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции уральского города.

Ранее администрация зоопарка обратилась к правоохранителям с заявлением о возможном умышленном отравлении двух бурых медведей - Степана и Маши. Животные погибли, экспертиза подтвердила наличие яда в образцах тканей хищников. Также похожие симптомы были обнаружены у бурой медведицы Бусинки, но она выжила. На территории зоопарка после этого нашли сумку с вареным мясом и фаршем.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Подозреваемым в отравлении оказался 32-летний местный житель. Мотивы его поступка выясняют. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в полиции.

Добавим, ранее в Челябинском зоопарке при подозрительных обстоятельствах умерли самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя. Работники учреждения не исключают, что они также были отравлены злоумышленником.