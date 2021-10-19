Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Полиция нашла возможного отравителя медведей в Челябинском зоопарке

12:27, 19 октября, 2021
Евгений Кандаков
Полиция нашла возможного отравителя медведей в Челябинском зоопарке
12:27, 19 октября, 2021
Евгений Кандаков
245
0
#Челябинск\n#зоопарк\n#жестокость\n#отравление\n#животные\n#медведи
Фото: pixabay.com
245
0

Ранее в учреждении умерли два хищника.

Челябинск. Подозреваемого в отравлении двух бурых медведей установили в Челябинске. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции уральского города.

Ранее администрация зоопарка обратилась к правоохранителям с заявлением о возможном умышленном отравлении двух бурых медведей - Степана и Маши. Животные погибли, экспертиза подтвердила наличие яда в образцах тканей хищников. Также похожие симптомы были обнаружены у бурой медведицы Бусинки, но она выжила. На территории зоопарка после этого нашли сумку с вареным мясом и фаршем.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Подозреваемым в отравлении оказался 32-летний местный житель. Мотивы его поступка выясняют. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в полиции.

Добавим, ранее в Челябинском зоопарке при подозрительных обстоятельствах умерли самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя. Работники учреждения не исключают, что они также были отравлены злоумышленником.

12:27, 19 октября, 2021
Евгений Кандаков
245
0
#Челябинск\n#зоопарк\n#жестокость\n#отравление\n#животные\n#медведи
?>