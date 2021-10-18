Открывший огонь в одной из школ Пермского края ученик поставил детей к стенке

Обезвредила «колумбайнера» директор учебного заведения.



Сарс. Пермский край. Стали известны подробности о стрельбе в школе поселка Сарс Октябрьского района Пермского края. Открывший огонь подросток поставил к стенке одноклассников, пишет Лента.ру со ссылкой на «Комсомольскую правду-Пермь».

Как уже сообщалось, утром 18 октября ученик 6-го класса пришел в школу с похищенным у отца карабином «Сайга» и произвел 2 выстрела, но ни в кого не попал.

Как сообщает издание, школьник устроил стрельбу в своем классе. Он заставил детей отойти к стене и с криком: «Всем стоять!» дважды выстрелил в потолок и дверь. При этом подросток говорил, что в него якобы «вселился бог».

Неизвестно, чем бы обернулся инцидент, если бы не директор учебного заведения. Она попросила «колумбайнера» зайти к ней в кабинет, и во время беседы убедила его отдать ружье.

Также сообщается, что свой поступок школьник объяснил травлей в школе и сложными отношениями в семье. По словам ученика, над ним издевалась одна из девочек. Именно с ней он якобы хотел расправиться. Также подросток пожаловался на отца, который, по словам мальчика, обижал его мать.

Напомним, 20 сентября в Перми студент 1 курса ПГНИУ устроил стрельбу на территории вуза. Погибли 6 человек, более 40 пострадали. Сам организатор бойни был при задержании тяжело ранен.