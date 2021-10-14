Из-за смога в Свердловской области перекрыли несколько участков дорог

Задымление возникло из-за тления торфяника в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга.



Екатеринбург. Свердловская область. Сотрудники ГИБДД перекрыли несколько участков дорог в Свердловской области. Проезд по ним стал опасен из-за смога, который ухудшил видимость, пишет «Интерфакс».

Так, автомобили не пускают с 69-го по 77-й км и с 122-го по 130-й км федеральной автотрассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Водителей отправляют в объезд через Колчеданский тракт и Каменск-Уральский, рассказали в Госавтоинспекции региона.

Кроме того, сотрудники ДПС перекрыли движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги от города Полевского до поселка Медного.

Как уже сообщалось, жители Екатеринбурга с 11 октября жалуются на смог. Причина — тлеющий торфяник в микрорайоне Солнечный. В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отметили превышение концентрации вредных веществ в воздухе на территории указанного микрорайона.

По данным областного управления МЧС на утро 14 октября, горят разрозненные очаги общей площадью 4,8 гектара. За последние сутки потушено 0,6 гектара, проливку ведут более 70 человек личного состава с 16 единицами спецтехники. Угрозы перехода пожара на строения нет.

Добавим, из-за смога пассажирский лайнер, летевший из Доминиканской Республики в Екатеринбург, направили на запасной аэродром из-за смога в аэропорту Кольцово.