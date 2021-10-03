Около 150 собак отравились в подмосковном приюте

16 из них скончались.

Чехов. Московская область. В подмосковном Чехове в приюте «Лохматая душа» отравились около 150 собак, 16 из них скончались. Как передаёт RT, прокуратура уже начала проверку по этому поводу.

«На сегодняшний день погибли 16 животных, около 60 ещё тяжёлые, приблизительно собак 70 мы уже рассадили по вольерам, те, которые пережили первую волну и легче всего перенесли», — сказала ТАСС создатель и директор приюта Валентина Силич.

Она отметила, что большую часть животных удалось спасти благодаря государственным городским ветслужбам. Директор приюта также сообщила, что по предварительному предположению врачей, имело место отравление фосфатом.

«Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учёл дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта — в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, пострадал приют «Лесной» здесь в Подмосковье», — отметила директор приюта.