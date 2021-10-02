Каждого шестого россиянина обманывали телефонные мошенники

Женщины оказались чуть доверчивее мужчин.

Москва. Каждый шестой житель России становился жертвой телефонных мошенников. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РБК.

Проведённый сервисом по поиску работы опрос показал, что 16% респондентов становились жертвами телефонных мошенников. Каждый двадцатый опрошенный попадался не единожды.

Женщины оказались чуть доверчивее мужчин: 16% против 14%.

Чаще всего под прицел мошенников попадают люди с высоким доходом, а также граждане в возрасте от 45 лет. Однако отмечается, что жертвами становятся те, кто зарабатывает мало.

12% респондентов ни разу не натыкались на мошенников.

В опросе приняли участие 1 600 человек из 507 городов по всей стране.

Напомним, что за первые 6 месяцев 2021 года жертвами мошенников в Удмуртии стали 3 тыс. человек. Ущерб составил более 230 млн рублей. За первую половину прошлого года жители Удмуртии лишились 158 млн рублей, то есть в 1,4 раза меньше.

Отметим, что в 2020 году в России активизировались телефонные мошенники. Ущерб только от «банковских» жуликов по всей России, по данным «Коммерсанта», составляет более 60 млрд рублей. По Удмуртии эта цифра, по самым скромным оценкам, достигает 80 млн рублей.

Также ранее в МВД решили разработать сервис для предупреждения пользователей о звонках мошенников. Он будет работать на базе официального приложения министерства.