Альпинист пропал после восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке

На горе бушует метель с ветром до 70 км/ч.

Усть-Камчатск. Камчатский край. На Камчатке пропал альпинист, который вместе с товарищем в конце сентября отправился покорять Ключевскую сопку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

27 сентября двое товарищей начали восхождение на Ключевской вулкан. На высоте около 4000 м их застала непогода: усилился ветер и началась метель. Альпинисты не растерялись и выкопали убежище в снегу. Когда буря не утихла, мужчины разделились. Первый начал спуск в сторону домика на высоте 2600 м. Другой — обошёл вершину и начал спуск на высоту 3300 м. Через два дня он достиг домика на высоте 2600 м, но своего товарища там не обнаружил. Альпинист набрал «112» и запросил помощь. Его обнаружили накануне, 1 октября. К вечеру 2 октября его доставят в посёлок.

На поиски пропавшего вышли трое спасателей из Усть-Камчатска на двух единицах техники. Его будут искать, пока не стемнеет. Ещё одна группа спасателей готова к выезду из Петропавловска-Камчатского.

В МЧС отмечают, что успех поисков зависит от погоды: сейчас там бушует метель, ветер достигает 70 км/ч, температура воздуха опустилась до -15 (по ощущениям -30).