Бывшему губернатору Еврейской автономной области вынесли новый приговор

Предыдущий был отменён, а дело отправлено на пересмотр.

Биробиджан. Еврейская автономная область. Суд в Биробиджане вынес приговор бывшему главе ЕАО Александру Винникову. Об этом сообщается на сайте районного суда.

Установлено, что в 2014-2015 годах Винников в ходе закупок медицинского оборудования для областного онкодиспансера предоставил продавцу преимущество, закупив необходимое оборудование по завышенной цене. Ущерб бюджету региона составил 24 млн рублей. Уголовное дело возбудили в 2018 году. Через год суд признал его виновным и назначил ему 4 года лишения свободы условно. Бывший губернатор обжаловал приговор, дело отправили на пересмотр.

Винников свою вину не признал. Тем не менее, она была доказана в суде.

При вынесении приговора учитывалось наличие у бывшего губернатора государственных наград, состояние здоровья и возраст.

Биробиджанский районный суд ЕАО признал Александра Винникова виновным по части 4 статьи 33 и части 2 статьи 285 УК России («Подстрекательство к злоупотреблению должностным полномочиями лицом, занимающим государственную должность»). Бывшему чиновнику назначили то же наказание, что и в первый раз — 4 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Кроме того, в течение 3 лет Винников не сможет заниматься государственной службой и местным самоуправлением. Ему нельзя менять место постоянного проживания без уведомления. Раз в месяц он должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Приговор в законную силу не вступил.