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В Москве загорелся электробус

14:01, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В Москве загорелся электробус
14:01, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
93
0
#Россия\n#Москва\n#общественный транспорт
Фото: mos.ru
93
0

Это первый инцидент с новым видом транспорта за три года его эксплуатации.

Москва. Россия. В Москве загорелся электробус. Об этом сообщил департамент транспорта российской столицы в своём Telegram-канале. 

Возгорание произошло в ночь на вторник, 21 сентября, на дублёре Дмитровского шоссе. Загорелась машина 2018 года выпуска. Электробус следовал в парк, пассажиров в нём не было, поэтому никто не пострадал. Это первый инцидент с новым видом транспорта за три года его эксплуатации. 

Причины происшествия пока точно не установлены, но, по мнению производителя, произошло короткое замыкание в приборной панели водителя. По контракту поставщик гарантирует долгосрочное обслуживание машины, поэтому ремонт будет выполнен им. Электробус был застрахован. 

Сейчас Мосгортранс проводит служебное расследование. Причины будут устанавливаться специальной комиссией и производителем.

14:01, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
93
0
#Россия\n#Москва\n#общественный транспорт
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