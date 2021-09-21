Это первый инцидент с новым видом транспорта за три года его эксплуатации.

Москва. Россия. В Москве загорелся электробус. Об этом сообщил департамент транспорта российской столицы в своём Telegram-канале.

Возгорание произошло в ночь на вторник, 21 сентября, на дублёре Дмитровского шоссе. Загорелась машина 2018 года выпуска. Электробус следовал в парк, пассажиров в нём не было, поэтому никто не пострадал. Это первый инцидент с новым видом транспорта за три года его эксплуатации.

Причины происшествия пока точно не установлены, но, по мнению производителя, произошло короткое замыкание в приборной панели водителя. По контракту поставщик гарантирует долгосрочное обслуживание машины, поэтому ремонт будет выполнен им. Электробус был застрахован.

Сейчас Мосгортранс проводит служебное расследование. Причины будут устанавливаться специальной комиссией и производителем.