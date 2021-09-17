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Михаил Пореченков оказался участником драки в аэропорту Салехарда

17:54, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
Михаил Пореченков оказался участником драки в аэропорту Салехарда
17:54, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
741
0
#артисты\n#Ямал\n#аэропорт\n#драка\n#скандал\n#Михаил Пореченков\n#знаменитости
Фото: instagram.com/porechenkov_official_page
741
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Конфликт начался после словесной перепалки с одним из пассажиров.

Салехард. Ямало-Ненецкий автономный округ. Народный артист России Михаил Пореченков подрался с пассажиром в аэропорту Салехарда. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на URA.RU.

По словам неназванного информатора портала, конфликт произошел, когда артиста везли в автобусе к самолету сообщением Салехард — Ноябрьск. Там у Пореченкова возник конфликт с одним из пассажиров. После словесной перепалки началась потасовка. Однако остальные пассажиры разняли дерущихся. Полицию вызывать не стали. О причинах ссоры не сообщается. Полет прошел без происшествий.

Сам актер или его представители эту информацию пока не прокомментировали.

Добавим, на Ямале Михаил Пореченков находился вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы». Артист и музыканты проводили совместные гастроли по региону.

17:54, 17 сентября, 2021
Евгений Кандаков
741
0
#артисты\n#Ямал\n#аэропорт\n#драка\n#скандал\n#Михаил Пореченков\n#знаменитости
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