Михаил Пореченков оказался участником драки в аэропорту Салехарда

Конфликт начался после словесной перепалки с одним из пассажиров.



Салехард. Ямало-Ненецкий автономный округ. Народный артист России Михаил Пореченков подрался с пассажиром в аэропорту Салехарда. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на URA.RU.

По словам неназванного информатора портала, конфликт произошел, когда артиста везли в автобусе к самолету сообщением Салехард — Ноябрьск. Там у Пореченкова возник конфликт с одним из пассажиров. После словесной перепалки началась потасовка. Однако остальные пассажиры разняли дерущихся. Полицию вызывать не стали. О причинах ссоры не сообщается. Полет прошел без происшествий.

Сам актер или его представители эту информацию пока не прокомментировали.

Добавим, на Ямале Михаил Пореченков находился вместе с дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы». Артист и музыканты проводили совместные гастроли по региону.