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В Москве после столкновения с самокатом умер правнук Тютчева

15:22, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
В Москве после столкновения с самокатом умер правнук Тютчева
15:22, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
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#происшествие\n#гибель людей\n#трагедия\n#ученые\n#знаменитости\n#Тютчев
Фото: facebook.com/tatiana.pigareva
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Иван Пигарев был ученым-биологом.

Москва. Правнук поэта Федора Тютчева, доктор биологических наук Иван Пигарев скончался от травмы. 80-летний ученый на велосипеде врезался в самокатчика, ехавшего ему навстречу, пишет РБК.

В ДТП тяжело пострадали оба. И самокатчик, и велосипедист были отправлены в реанимацию. Ивану Пигареву сделали операцию по удалению внутричерепной гематомы, написала его дочь Татьяна на своей странице в Facebook. Однако спасти пациента врачам не удалось: утром 15 июля ученый умер.

Иван Пигарев работал главным научным сотрудником лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации РАН. Изучал работу органов зрения и разрабатывал методы регистрации нейронной активности у животных. Также был известен как специалист в области физиологии сна.

Кроме того, Иван Пигарев являлся сыном внучки знаменитого русского поэта Федора Тютчева Екатерины Тютчевой.

Напомним, в начале июля в Костромской области, спасая тонувших в реке собственных детей, погиб известный ученый-генетик Олег Балановский.

15:22, 15 июля, 2021
Евгений Кандаков
600
0
#происшествие\n#гибель людей\n#трагедия\n#ученые\n#знаменитости\n#Тютчев