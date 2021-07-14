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Среди бела дня: 4 отдыхающих утонули в Крыму на глазах очевидцев

15:14, 14 июля, 2021
Евгений Кандаков
Среди бела дня: 4 отдыхающих утонули в Крыму на глазах очевидцев
15:14, 14 июля, 2021
Евгений Кандаков
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#Крым\n#МЧС\n#море\n#отдых\n#туризм\n#Следственный комитет\n#гибель людей
Фото: pixabay.com
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Еще один пловец пропал без вести.

Евпатория. Республика Крым. Гибель на воде 4 отдыхающих в течение суток зафиксировали в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В частности, 67-летняя женщина утонула в поселке Николаевка Симферопольского района. В одном из санаториев Евпатории на пляже нашли тело 71-летней пенсионерки. 50-летний мужчина захлебнулся насмерть в городе Саки. 62-летний отдыхающий погиб в селе Курортное Ленинского района. Отмечается, что все купальщики утонули днем во время шторма на глазах у очевидцев.

Кроме того, в Балаклавском районе пропал без вести 34-летний мужчина. Он ушел на море с маской и не вернулся. Его одежду нашли на берегу, ведутся поиски ныряльщика.

По фактам гибели людей Следственным комитетом проводятся проверки.

15:14, 14 июля, 2021
Евгений Кандаков
728
0
#Крым\n#МЧС\n#море\n#отдых\n#туризм\n#Следственный комитет\n#гибель людей