Среди бела дня: 4 отдыхающих утонули в Крыму на глазах очевидцев

Еще один пловец пропал без вести.



Евпатория. Республика Крым. Гибель на воде 4 отдыхающих в течение суток зафиксировали в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В частности, 67-летняя женщина утонула в поселке Николаевка Симферопольского района. В одном из санаториев Евпатории на пляже нашли тело 71-летней пенсионерки. 50-летний мужчина захлебнулся насмерть в городе Саки. 62-летний отдыхающий погиб в селе Курортное Ленинского района. Отмечается, что все купальщики утонули днем во время шторма на глазах у очевидцев.

Кроме того, в Балаклавском районе пропал без вести 34-летний мужчина. Он ушел на море с маской и не вернулся. Его одежду нашли на берегу, ведутся поиски ныряльщика.

По фактам гибели людей Следственным комитетом проводятся проверки.