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В Казани отравились хлором посетители аквапарка Ривьера

16:31, 12 июля, 2021
Евгений Кандаков
В Казани отравились хлором посетители аквапарка Ривьера
16:31, 12 июля, 2021
Евгений Кандаков
1783
0
#Татарстан\n#Казань\n#Следственный комитет\n#аквапарк\n#отравление
Фото: pixabay.com
1783
0

Следственный комитет начал проверку причин инцидента.

Казань. Татарстан. В аквапарке Ривьера в Казани отравились хлором посетители. По данным регионального управления Следственного комитета, пострадали 5 детей и 1 взрослая женщина.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 12 июля. Правоохранительные органы узнали о нем в результате мониторинга СМИ. По предварительным данным, трое пострадавших детей в возрасте 6-11 лет и взрослая женщина помещены в больницу.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В аквапарк выехала следственная группа, которая должна выяснить обстоятельства произошедшего.

16:31, 12 июля, 2021
Евгений Кандаков
1783
0
#Татарстан\n#Казань\n#Следственный комитет\n#аквапарк\n#отравление