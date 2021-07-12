В Казани отравились хлором посетители аквапарка Ривьера

Следственный комитет начал проверку причин инцидента.



Казань. Татарстан. В аквапарке Ривьера в Казани отравились хлором посетители. По данным регионального управления Следственного комитета, пострадали 5 детей и 1 взрослая женщина.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 12 июля. Правоохранительные органы узнали о нем в результате мониторинга СМИ. По предварительным данным, трое пострадавших детей в возрасте 6-11 лет и взрослая женщина помещены в больницу.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В аквапарк выехала следственная группа, которая должна выяснить обстоятельства произошедшего.