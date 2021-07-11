В Челябинской области локализовали пожар на площади 14 тысяч га

Для тушения возгорания привлекалось более 600 человек и авиация.

Карталы. Челябинская область. Пожарным удалось локализовать лесные пожары в Челябинской области на площади 14 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области длятся уже несколько дней. В воскресенье, 11 июля, в 7:00, пожарным удалось остановить распространение огня и локализовать пожар на площади 14 тыс. га. Открытого горения не наблюдается. Тушению пожаров также способствовали обильные — до 20 мм — осадки, выпавшие на юге Челябинской области.

Сейчас пожарные объезжают место пожара по периметру, также планируется привлечь авиацию для разведки местности.

Ранее спасателям удалось спасти от огня около 2 тыс. домов. Ситуацию осложнял сильный ветер и температура воздуха свыше +35 градусов Цельсия. При таких параметрах образовывался огненный шторм — верховые пожары быстро распространялись по лесу и объединялись в один. Для тушения огня привлекались более 600 человек, 142 единицы техники, 4 пожарных поезда, 2 самолёта и вертолёт. Объём сброшенной воды приближается к 300 тоннам.

«Известия» со ссылкой на ТАСС пишут, что причиной пожара могли стать сухие грозы. Молнии попадали в деревья, что вызывало пожар, а осадков при этом не было. Кроме того, в правоохранительных органах также рассматривают человеческий фактов.