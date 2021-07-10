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В Челябинской области огонь уничтожил 71 строение

12:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
В Челябинской области огонь уничтожил 71 строение
12:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
189
0
#Челябинск\n#МЧС\n#пожар\n#огонь
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
189
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Никто не пострадал.

Челябинская область. Природные пожары тушат в Челябинской области. Огонь уничтожил 71 строение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным на утро 10 июля пожар продолжается на территории в 14 тыс. га. Пострадавших нет. 
В пунктах временного размещения сейчас находятся 179 человек. 
Над ликвидацией работают более 600 человек, 4 пожарных поезда, 3 воздушных судна и 142 единицы техники.
Вечером 9 июля в Карталинском муниципальном районе ввели ограничение движения транспорта до 12 июля. 
UPD: один человек погиб.
12:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
189
0
#Челябинск\n#МЧС\n#пожар\n#огонь