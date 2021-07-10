Никто не пострадал.

Челябинская область. Природные пожары тушат в Челябинской области. Огонь уничтожил 71 строение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону

По данным на утро 10 июля пожар продолжается на территории в 14 тыс. га. Пострадавших нет.

В пунктах временного размещения сейчас находятся 179 человек.

Над ликвидацией работают более 600 человек, 4 пожарных поезда, 3 воздушных судна и 142 единицы техники.

Вечером 9 июля в Карталинском муниципальном районе ввели ограничение движения транспорта до 12 июля.

UPD: один человек погиб.