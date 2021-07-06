Ситуация с подтоплением в Сочи стабилизировалась

С крыш домов сняли 47 спасавшихся от потопа жителей.



Сочи. Краснодарский край. Обстановка с наводнением в Сочи миновала критическую стадию, можно говорить о стабилизации положения. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, пишет «Интерфакс».

В ликвидации последствий стихийного бедствия в курортном городе участвуют более 700 человек с 329 единицами техники. Спасатели работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Как уже сообщалось, 5 июля в Сочи была объявлена частичная эвакуация населения из районов, пострадавших от разлива переполненных дождями рек. По всему Краснодарскому краю водой подтопило 290 жилых домов, более 500 приусадебных участков и 1 социально значимый объект. В 5 районах ввели режим ЧС. Специалисты следят за уровнем рек.

Эвакуировали 136 жителей, из них 44 спасались на крышах зданий. В пункты временного размещения доставлены 64 человека.

По данным на утро 6 июля остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в 7 населенных пунктах.

Прерванное из-за сошедшего на проезжую часть селя движение по федеральной автодороге А-147 «Джубга-Сочи» возобновлено. Во время аварийных работ водителей и пассажиров транспортных средств обеспечивали питьевой водой. Медпомощь никому не понадобилась.

Напомним, 4 июля в Сочи из-за обрушения деревьев ураганным ветром погиб 1 человек (он находился в придавленной стволом машине), пострадали двое. Всего шквал снес более 30 деревьев. Из-за повреждения линий электропередачи без света остались жители 7 поселков. Циклон бушевал также на Ставрополье, в Абхазии и Крыму.