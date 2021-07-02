Нефть разлилась на поверхности канала в Саратовской области

Причиной могло стать затопление катера.



Балаково. Саратовская область. Нефтепродукты загрязнили водоем в окрестностях Балаково Саратовской области. Разлив был обнаружен в ночь на 2 июля у причала в судоходном канале, который связан с Волгой, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Площадь нефтяного пятна составила около 2 тыс. квадратных метров. Район загрязнения локализован при помощи специального заграждения.

Нефтепродукты могли вытечь в воду из затонувшего возле причала дизельного катера, предполагают специалисты. На месте происшествия побывали сотрудники МЧС, транспортной прокуратуры и Минприроды региона.