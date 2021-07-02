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Нефть разлилась на поверхности канала в Саратовской области

17:57, 02 июля, 2021
Евгений Кандаков
Нефть разлилась на поверхности канала в Саратовской области
17:57, 02 июля, 2021
Евгений Кандаков
63
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#Волга\n#нефть\n#Саратовская область\n#Прокуратура\n#Минприроды\n#МЧС\n#экология\n#загрязнения
Фото: admbal.ru
63
0

Причиной могло стать затопление катера.

Балаково. Саратовская область. Нефтепродукты загрязнили водоем в окрестностях Балаково Саратовской области. Разлив был обнаружен в ночь на 2 июля у причала в судоходном канале, который связан с Волгой, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Площадь нефтяного пятна составила около 2 тыс. квадратных метров. Район загрязнения локализован при помощи специального заграждения.

Нефтепродукты могли вытечь в воду из затонувшего возле причала дизельного катера, предполагают специалисты. На месте происшествия побывали сотрудники МЧС, транспортной прокуратуры и Минприроды региона.

17:57, 02 июля, 2021
Евгений Кандаков
63
0
#Волга\n#нефть\n#Саратовская область\n#Прокуратура\n#Минприроды\n#МЧС\n#экология\n#загрязнения