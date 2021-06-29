В Пензе загорелся торговый центр на площади 2 тысячи квадратных метров

Пожарные сумели за короткое время потушить пламя.



Пенза. Пензенская область. Крупный пожар произошел в Пензе. Утром 29 июня в городе вспыхнул торговый центр, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Информация о возгорании поступила спасателям около 5 часов утра МСК. Пламя было замечено в торговом центре «Триумф» на улице Суворова.

Пожарные немедленно выехали на место происшествия. Локализовать огонь на площади 2 тыс. квадратных метров удалось в 6:48. В 7:26 было ликвидировано открытое горение.

Информации о пострадавших нет. В тушении участвовали 58 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.