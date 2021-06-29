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В Пензе загорелся торговый центр на площади 2 тысячи квадратных метров

10:08, 29 июня, 2021
Евгений Кандаков
В Пензе загорелся торговый центр на площади 2 тысячи квадратных метров
10:08, 29 июня, 2021
Евгений Кандаков
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0
#Пенза\n#огонь\n#торговый центр\n#МЧС\n#пожар
Фото: 58.mchs.gov.ru
168
0

Пожарные сумели за короткое время потушить пламя.

Пенза. Пензенская область. Крупный пожар произошел в Пензе. Утром 29 июня в городе вспыхнул торговый центр, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Информация о возгорании поступила спасателям около 5 часов утра МСК. Пламя было замечено в торговом центре «Триумф» на улице Суворова.

Пожарные немедленно выехали на место происшествия. Локализовать огонь на площади 2 тыс. квадратных метров удалось в 6:48. В 7:26 было ликвидировано открытое горение.

Информации о пострадавших нет. В тушении участвовали 58 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.

10:08, 29 июня, 2021
Евгений Кандаков
168
0
#Пенза\n#огонь\n#торговый центр\n#МЧС\n#пожар