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В Ялте благодаря дождям запасли воды на год вперед

11:33, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
В Ялте благодаря дождям запасли воды на год вперед
11:33, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
129
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#Крым\n#вода\n#дожди\n#ливни\n#МЧС\n#флот\n#наводнение
Фото: facebook.com/pavlenkojp
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Ранее город подтопило, есть погибшие и пропавшие без вести.

Ялта. Республика Крым. Дождевая вода заполнила водохранилище в Ялте: ее хватит более чем на год. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко, пишут «Известия».

Общий объем поступившей влаги составил 24,5 млн кубометров при годовой потребности всей Ялты с прилегающими курортными поселками в 21 млн, уточнила градоначальница.

Тем не менее, по словам Павленко, пока водоснабжение в потрепанном стихией городе восстановлено не полностью. Сотрудники Водоканала работают над увеличением давления в трубопроводах.

Напомним, вслед за Керчью принесенными циклоном ливнями подтопило Ялту. С 18 по 20 июня в городе пострадали 24 человека, есть погибшие и пропавшие без вести. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей подтопленных домов. Доставлять детей из школ и детсадов домой помогали моряки Черноморского флота. Власти города объявили режим ЧС. Правительство Крыма выделило администрации Ялты около 58 млн рублей для оказания первой помощи пострадавшим.

11:33, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
129
0
#Крым\n#вода\n#дожди\n#ливни\n#МЧС\n#флот\n#наводнение