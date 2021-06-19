В Кузбассе из-за отказа двигателей разбился самолет с парашютистами

7 человек погибли, 20 получили травмы.

Кемерово. В Кемеровской области в результате жесткой посадки самолета погибли 7 человек, еще 20 пострадали. 4 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают «Известия».

Крушение произошло 19 июня в Промышленновском муниципальном округе Кузбасса на аэродроме «Танай». Самолет L-410 начал тренировочный полет с парашютистами. На взлете экипаж не смог набрать высоту, самолет развернуло, и он зацепился крылом за землю.

По информации Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, причиной катастрофы мог стать отказ двигателей.

UPD: позднее сообщили, что число погибших при крушении самолета в Кузбассе возросло до девяти.