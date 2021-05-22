Два бойца СОБРа погибли на учениях под Мурманском

Проводится проверка.
Мурманск. Мурманская область. Два сотрудника Росгвардии погибли на учениях вблизи Мурманска. Об этом сообщает "Интерфакс".
Несчастный случай произошел во время высадки бойцов из вертолета на палубу корабля, пишет издание со ссылкой на местные СМИ. По данным "Северпост", трос, по которому спускались сотрудники, оборвался. "Арктический обозреватель" сообщает, что погибшие сорвались с троса с высоты 15 м. Как пишет РБК, оба бойца были ветеранами боевых действий на Северном Кавказе.
Проводится проверка по статье "Халатность".