В Санкт-Петербурге из-за грозы пострадали 4 жителя

Также из-за грозы в городе падали деревья, рекламные конструкции, повреждено не менее 14 автомобилей.



Санкт-Петербург. Обрушившаяся на Санкт-Петербург гроза нанесла ущерб городскому хозяйству, имуществу граждан и организаций. Кроме того, из-за разбушевавшейся стихии травмированы 4 человека, сообщает Главное управление МЧС по городу.

По данным пресс-службы ведомства, вечером 18 мая на посетителей ресторана быстрого питания на проспекте Испытателей обрушился элемент кровли. В результате 68-летняя женщина и 12-летний ребенок с травмами были госпитализированы. 20-летний юноша и 31-летняя женщина после осмотра врачами направлены на амбулаторное лечение.

В МЧС добавили, что за время грозы 30 раз сотрудники выезжали на падения деревьев, 12 раз в срочном порядке устраняли угрозу обрушения слабо закрепленных конструкций либо последствия подобных инцидентов. На устранение протечек крыш спасатели отправлялись 7 раз. 9 выездов были связаны с обрывами проводов и падением светофоров. Сообщается также о 14 поврежденных автомобилях.

Спасатели предупредили, что по данным синоптиков кратковременные дожди, местами ливни и грозы с усилением ветра до 20 м/с возможны в Санкт-Петербурге и 19 мая.