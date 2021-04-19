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Причиной экстренной посадки японского Boeing в Новосибирске стал инсульт у пилота

10:08, 19 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Причиной экстренной посадки японского Boeing в Новосибирске стал инсульт у пилота
10:08, 19 апреля, 2021
Евгений Кандаков
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#Новосибирск\n#происшествие\n#авиация\n#самолет\n#медицина\n#пилоты
Фото: twitter.com/BoeingAirplanes
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Самолет выполнял рейс из Парижа в Токио.

Новосибирск. Новосибирская область. Стало известно, почему Boeing Dreamliner японской авиакомпании запросил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Самолет летел из Парижа в Токио, инцидент произошел утром 19 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ТАСС.

Как стало известно агентству, у командира воздушного судна во время полета были выявлены симптомы инсульта. Он запросил разрешение на экстренную посадку. Экипаж приземлил самолет, несмотря на нештатную ситуацию. Сейчас пилоты готовятся к продолжению рейса.

Ранее СМИ сообщили, что Boeing Dreamliner японской авиакомпании совершил вынужденную посадку в Новосибирске.

10:08, 19 апреля, 2021
Евгений Кандаков
225
0
#Новосибирск\n#происшествие\n#авиация\n#самолет\n#медицина\n#пилоты