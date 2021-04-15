В Красноярском крае пьяные посетители избили хирурга на рабочем месте

Дебоширы требовали немедленно оказать помощь своему другу.



Заозерный. Красноярский край. Хирург пострадал от рук пьяных друзей пациента в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным полиции, группа нетрезвых молодых людей явилась в приемный покой больницы города Заозерный и потребовала незамедлительно оказать помощь своему товарищу, который упал и поранил себе лоб. Врач пообещал сделать все необходимое и ушел в ординаторскую готовить инструменты и перевязочный материал.

Спустя несколько минут один из друзей пострадавшего зашел в помещение и начал грубить хирургу. Когда тот призвал его вести себя прилично, мужчина набросился на медика с кулаками.

Полиция приехала в больницу по вызову медсестры. Та сообщила, что нетрезвые граждане шумят и бьют стекла здания.

В отношении напавшего на врача 23-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Побои». Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Выяснилось, что раньше он уже не раз привлекался к ответственности за причинение телесных повреждений.