Больше половины Тамбова после обрушения крыши ТЭЦ осталось без отопления и горячей воды

Пострадали 2 энергетика, их доставили в больницу.



Тамбов. Тамбовская область. 60% потребителей Тамбова остались без отопления и горячего водоснабжения после аварии на городской ТЭЦ. Причина – повреждение оборудования после обрушения части здания на территории теплоэлектроцентрали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного филиала ПАО «Квадра».

Как сообщила агентству пресс-секретарь организации Светлана Хабарова, в ночь на 14 апреля обрушилась кровля здания главного щита управления станцией, травмы получили 2 сотрудника. В результате оборудование теплоцентрали было выведено из работы. При этом основное технологическое оборудование не пострадало.

Из-за аварии временно прекращена подача тепла и горячей воды примерно 60% жителей Тамбова. Сроки восстановления горячего водо- и теплоснабжения Светлана Хабарова не назвала.

По данным регионального Управления МЧС, информация об инциденте поступила в экстренные службы 14 апреля в 4:40 МСК. Обрушилась крыша и часть стены здания. Возгорания при этом не произошло. Госпитализированы 2 пострадавших сотрудников ТЭЦ. Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет.

Напомним, 11 апреля в Барнауле обрушилась часть трубы местной ТЭЦ-2. В результате без тепла и горячей воды осталась примерно треть потребителей. В городе объявили режим повышенной готовности.