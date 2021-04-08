В Хабаровском крае железнодорожник угнал локомотив, чтобы вывезти краденое топливо

В лесополосе злоумышленник перегрузил канистры в личный автомобиль.



Новый Ургал. Хабаровский край. Угонщика локомотива задержали в Хабаровском крае. Транспортное средство понадобилась злоумышленнику, чтобы завладеть ранее похищенным топливом, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По версии следствия, 46-летний сотрудник локомотивного депо станции Новый Ургал систематически отливал топливо, которое прятал в канистрах на территории предприятия. Когда таких «заначек» накопилось много, мужчина занес их в локомотив и самовольно поехал на нем к лесополосе, где перегрузил топливо в личный автомобиль. После этого железнодорожник вернул поезд в депо, надеясь, что на его действия никто не обратит внимания.

Однако факт угона был установлен полицией. Железнодорожник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 211 УК РФ («Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»). По ней мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).