Суд в Москве вынес обвинительные приговоры двум россиянам за подготовку теракта

Один из осуждённых должен был взорвать в столице бомбу летом 2020 года.

Москва. Россия. В Москве вынесли обвинительный приговор двум россиянам, которых обвиняли в подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, Шахзод Умматкулов и Билолдин Паттаев являлись участниками запрещённой в России террористической организации. В 2019 году они разместили в соцсетях видео, в котором оправдывали терроризм. Далее, в марте 2020 года, оба решили поддержать террористов в Сирии, отправив им деньги. Также Умматкулову вменяют изготовление взрывчатки — он должен был взорвать её на территории Москвы летом 2020 года, однако его действия были пресечены сотрудниками ФСБ России.

Суд приговорил Шахзода Умматкулова к 14 годам колонии строгого режима, его подельник Билолдин Паттаев получил 8 лет строгого режима.