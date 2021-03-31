В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу первоклассницы

Информацию об этом проверяет прокуратура.



Кумертау. Башкирия. В одной из школ башкирского Кумертау учительница проявила фантазию при выставлении оценки первокласснице. Педагог написала двойку шариковой ручкой на лбу девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Информация об этом появилась в СМИ. Известно, что инцидент произошел 25 марта. Причиной для эмоционального поступка преподавательницы послужило ненадлежащее поведение школьницы.

Учительницу и руководство школы вызвали в прокуратуру Кумертау для дачи объяснений. В учебном заведении проведут проверку, по итогам которой дадут правовую оценку действиям педагога и должностных лиц.