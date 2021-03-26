Львица на крыше дома напугала жителей подмосковного Одинцова

Хозяйка частного зоопарка уверяет, что животное находится под контролем и не опасно для окружающих.



Одинцово. Московская область. Принимающую солнечные ванны львицу заметили и сняли на видео жители села Козино в подмосковном Одинцове. По их словам, животное сбежало из частного зверинца, пишет телеканал «360 градусов».

На кадрах хищница ведет себя спокойно. Очевидцы добавили, что рядом с ней находится человек.

Хозяйка львицы заверила корреспондента телеканала, что животное находится под контролем и не представляет опасности для окружающих. Ее «большая кошка» свободно гуляет по огороженной территории и может залезать, куда ей вздумается. По словам женщины, соседи пытаются устроить шумиху и создать ей проблемы из-за парковочного конфликта.

«Я на их место ставлю машину, и вот у нас такая месть получилась», - пояснила владелица животного.

Кстати, в 2018 году в Одинцове уже ловили сбежавшую пуму. Чтобы обездвижить североамериканскую хищницу, понадобился дротик со снотворным. Затем животное отправили в приют. Хозяин объявился лишь через 3 дня – все это время он отдыхал в Италии. По предварительным данным, пума содержалась в том же частном зоопарке.