В Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом

Для тушения используют высотную технику, привлечены специалисты газодымозащитной службы.

Анапа. Краснодарский край. Многоэтажный жилой дом горит в Анапе. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, о пожаре стало известно в 04.19.

Возгорание произошло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома. В связи с угрозой распространения огня на соседние здания, объявлен повышенный ранг пожара. Сотрудники МЧС эвакуируют жильцов, для них подготовлены пункты временного размещения. Привлечены специалисты газодымозащитной службы.

По состоянию на 06.30 пожар охватил 1500 кв. метров, огонь тушат с применением высотной техники. В работах задействованы 130 человек и 34 единицы техники.