В Подмосковье отдыхавшего с родителями мальчика насмерть загрызла собака

Семья была в гостях у заводчика собак.

Ивантеевка. Московская область. В Подмосковье собака покусала 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Несчастный случай произошел 2 января на территории частного дома в Ивантеевке. По предварительной информации, ребенок вместе с родителями был в гостях у заводчиков собак. Когда взрослые были в доме, мальчик гулял во дворе, где на него и напала собака. От полученных ран школьник скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).