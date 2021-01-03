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В Подмосковье отдыхавшего с родителями мальчика насмерть загрызла собака

16:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
В Подмосковье отдыхавшего с родителями мальчика насмерть загрызла собака
16:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
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#Московская область\n#животные\n#собака\n#опасность
Фото: pixabay.com
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Семья была в гостях у заводчика собак.

Ивантеевка. Московская область. В Подмосковье собака покусала 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Несчастный случай произошел 2 января на территории частного дома в Ивантеевке. По предварительной информации, ребенок вместе с родителями был в гостях у заводчиков собак. Когда взрослые были в доме, мальчик гулял во дворе, где на него и напала собака. От полученных ран школьник скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

16:00, 03 января, 2021
Анна Торхова
145
0
#Московская область\n#животные\n#собака\n#опасность