Стало известно, зачем врачи и полицейские приезжали к Бари Алибасову

Причину визита объяснил PR-директор музыкального продюсера.



Москва. Продюсеру Бари Алибасову потребовалась срочная помощь. Из-за этого медики устроили ночной переполох соседям, сообщает РенТВ

Как рассказал PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин, 28 декабря в 22:00 у продюсера возникли трудности с глотанием. Прибывшие на вызов медики скорой помощи дали ему таблетку от спазма. После улучшения самочувствия пациента они уехали. Спустя некоторое время Алибасову снова стало плохо, и он опять вызвал врачей. Те не смогли попасть в квартиру, поскольку дверной звонок у продюсера не работает. В итоге Алибасов все же открыл дверь, медики попали внутрь.

Вадим Горжанкин подчеркнул, что Бари Каримович был трезв, и что сейчас он чувствует себя нормально.

Другие СМИ сообщили ранее, что в дом, где живет продюсер, вызывали не только врачей, но и полицию для вскрытия дверей квартиры. А сын Бари Алибасова – Бари Алибасов-младший - заявил, что его отец упал с лестницы.