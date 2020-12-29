Стало известно, зачем врачи и полицейские приезжали к Бари Алибасову

Причину визита объяснил PR-директор музыкального продюсера.
Москва. Продюсеру Бари Алибасову потребовалась срочная помощь. Из-за этого медики устроили ночной переполох соседям, сообщает РенТВ.
Как рассказал PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин, 28 декабря в 22:00 у продюсера возникли трудности с глотанием. Прибывшие на вызов медики скорой помощи дали ему таблетку от спазма. После улучшения самочувствия пациента они уехали. Спустя некоторое время Алибасову снова стало плохо, и он опять вызвал врачей. Те не смогли попасть в квартиру, поскольку дверной звонок у продюсера не работает. В итоге Алибасов все же открыл дверь, медики попали внутрь.
Вадим Горжанкин подчеркнул, что Бари Каримович был трезв, и что сейчас он чувствует себя нормально.
Другие СМИ сообщили ранее, что в дом, где живет продюсер, вызывали не только врачей, но и полицию для вскрытия дверей квартиры. А сын Бари Алибасова – Бари Алибасов-младший - заявил, что его отец упал с лестницы.
Напомним, в июне 2019 года продюсер попал в больницу после того, как по ошибке выпил стакан чистящего средства для сантехники. Ряд СМИ, впрочем, предположили, что это инсценировка, цель которой – скрыть истинную причину госпитализации. Вероятнее всего, у Алибасова возникли проблемы с алкоголем, предположили на Первом канале.