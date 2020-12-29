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На Кубани неизвестные подложили взрывное устройство под опору железнодорожного моста

15:52, 29 декабря, 2020
Евгений Кандаков
На Кубани неизвестные подложили взрывное устройство под опору железнодорожного моста
15:52, 29 декабря, 2020
Евгений Кандаков
294
0
#железная дорога\n#Краснодарский край\n#поезда\n#теракт\n#взрывчатка
Фото: pixabay.com
294
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Движение пассажирских поездов на участке временно приостановили.

Староминская. Краснодарский край. Похожий на самодельное взрывное устройство предмет обнаружили на железной дороге в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, газовый баллон с бутылками и торчащими проводами заметили у опоры железнодорожного моста рядом со станцией Староминская. Устройство было заложено на пути следования пассажирских поездов к курортам.
Движение на участке было приостановлено. В настоящее время поезда по указанному направлению пущены вновь. Пострадавших в результате инцидента нет.
15:52, 29 декабря, 2020
Евгений Кандаков
294
0
#железная дорога\n#Краснодарский край\n#поезда\n#теракт\n#взрывчатка