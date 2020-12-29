На Кубани неизвестные подложили взрывное устройство под опору железнодорожного моста

Движение пассажирских поездов на участке временно приостановили.



Староминская. Краснодарский край. Похожий на самодельное взрывное устройство предмет обнаружили на железной дороге в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, газовый баллон с бутылками и торчащими проводами заметили у опоры железнодорожного моста рядом со станцией Староминская. Устройство было заложено на пути следования пассажирских поездов к курортам.

Движение на участке было приостановлено. В настоящее время поезда по указанному направлению пущены вновь. Пострадавших в результате инцидента нет.