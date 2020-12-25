Бывшего главу Серпуховского района Шестуна отправили в колонию на 15 лет

У подсудимого и его подельников нашли сотни объектов недвижимости и десятки автомобилей.



Подольск. Московская область. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун проведет 15 лет в колонии строгого режима. К такому сроку приговорил его Подольский городской суд за коррупцию и отмывание незаконно нажитых денежных средств, пишет РБК

По версии прокуратуры, будучи главой администрации, Шестун создал 47 подконтрольных ему через зависимых лиц компаний, которым без конкурса по заниженным ценам предоставлял земельные участки.

Следствие инкриминировало Шестуну получение взятки, мошенничество, отмывание средств и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Гособвинитель просил для экс-чиновника штраф в 50 млн рублей и 20 лет колонии, а также требовал взыскать с него 64 млн рублей.

Год назад Генпрокуратура нашла у Александра Шестуна и еще 35 связанных с ним граждан 676 объектов недвижимости, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих фирм. В числе прочего имущества, у экс-главы района обнаружили две базы отдыха стоимостью 274 млн рублей, а также 22 автомобиля.

Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В 2010 году он подал заявление на подмосковных прокуроров, якобы «крышевавших» сеть незаконных казино. Дело в итоге развалилось, к 2013 году всех фигурантов отпустили.

В июне 2018 года Шестуна взяли под стражу. Перед этим он записал видеообращение к президенту, где рассказал об угрозах и давлении на него со стороны властей и ФСБ.