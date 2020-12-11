При атаке террориста-смертника в Карачаево-Черкесии получили ранения 6 сотрудников ФСБ

Гражданские лица не пострадали.



Учкенен. Карачаево-Черкесия. В результате теракта в Карачаево-Черкесии пострадали 6 сотрудников спецслужб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что возле здания отдела ФСБ в поселке Учкекен прогремел взрыв. Предположительно, сдетонировала самодельная бомба небольшой мощности. Затем к группе собравшихся возле здания силовиков подбежал мужчина и привел в действие «пояс шахида».

Ранения, полученные сотрудниками правоохранительных органов, оцениваются как легкие. Всего пострадали 6 человек, гражданских лиц среди них нет.