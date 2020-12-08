В Бурятии задержали вице-премьера регионального правительства

Интерес у ФСБ вызвала деятельность чиновника на посту гендиректора авиаремонтного завода.



Улан-Удэ. Бурятия. Оперативники ФСБ взяли под стражу заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина. Об этом сообщает «Интерфакс»

По данным пресс-службы правительства региона, вице-премьера задержали 8 декабря, в его кабинете проводится обыск. Чиновника подозревают в совершении экономического преступления в бытность его гендиректором Новосибирского авиаремонтного завода.

Указанное предприятие Алексей Мишенин возглавлял с 2011 по 2015 год. До этого 8 лет работал на заводе в должностях от инженера до замдиректора. В ноябре 2015 года был назначен министром промышленности и торговли Бурятии. Пост вице-премьера по экономическому развитию занял в марте 2019 года.