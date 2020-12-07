Из российского «самолета Судного дня» похитили дорогостоящие детали

Борт предназначен для эвакуации командования после начала ядерной войны.



Таганрог. Ростовская область. Неизвестные проникли внутрь «самолета Судного дня» Ил-80. Это произошло на аэродроме «Таганрог-Южный», сообщили «Известия»

Специалисты производили на самолете плановые работы по модернизации и продлению ресурса. При этом они обнаружили следы вскрытия грузового люка.

Как рассказал обратившийся в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева», пропало 39 радиостанционных блоков и 5 плат из них. Найдены отпечатки пальцев и обуви подозреваемых.

«Самолетами Судного дня» называют воздушные суда, предназначенные для эвакуации высшего командования в случае угрозы ядерной войны. Борт при этом стал бы командным центром вооруженных сил в небе. В Советском Союзе и России для этого используются самолеты Ил-80, разработанные в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86.