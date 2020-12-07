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Из российского «самолета Судного дня» похитили дорогостоящие детали

17:56, 07 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Из российского «самолета Судного дня» похитили дорогостоящие детали
17:56, 07 декабря, 2020
Евгений Кандаков
202
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#самолет\n#авиация\n#кража\n#армия\n#ВВС РФ
Фото: pixabay.com
202
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Борт предназначен для эвакуации командования после начала ядерной войны.

Таганрог. Ростовская область. Неизвестные проникли внутрь «самолета Судного дня» Ил-80. Это произошло на аэродроме «Таганрог-Южный», сообщили «Известия».
Специалисты производили на самолете плановые работы по модернизации и продлению ресурса. При этом они обнаружили следы вскрытия грузового люка.
Как рассказал обратившийся в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева», пропало 39 радиостанционных блоков и 5 плат из них. Найдены отпечатки пальцев и обуви подозреваемых.
«Самолетами Судного дня» называют воздушные суда, предназначенные для эвакуации высшего командования в случае угрозы ядерной войны. Борт при этом стал бы командным центром вооруженных сил в небе. В Советском Союзе и России для этого  используются самолеты Ил-80, разработанные в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86.
17:56, 07 декабря, 2020
Евгений Кандаков
202
0
#самолет\n#авиация\n#кража\n#армия\n#ВВС РФ