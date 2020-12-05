В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве семьи

Фрагменты тел троих человек нашли за городом.

Волоколамск. Московская область. В Подмосковье задержали троих подозреваемых в убийстве семьи. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По предварительной информации, семья перестала выходить на связь несколько дней назад. 4 декабря в сгоревшем доме на окраине СНТ «Малахит» в Волоколамске были обнаружены фрагменты тел трех человек: мужчины, женщины и их 16-летней дочери. Также неподалеку найден сгоревший автомобиль семьи.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

По «горячим следам» удалось задержать подозреваемых – двоих москвичей и жителя Солнечногорска.

Мужчины дали признательные показания. По их словам, убийство произошло в ходе конфликта из-за претензий в их адрес от потерпевших по поводу причастности к поджогу дачного дома.

В ходе обыска у мужчин нашли оружие, из которого они стреляли.