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Трое вооруженных нарушителей устроили перестрелку на границе Украины с Россией

14:28, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Трое вооруженных нарушителей устроили перестрелку на границе Украины с Россией
14:28, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
67
0
#ФСБ\n#Украина\n#задержание\n#стрельба\n#граница
Фото: pixabay.com
67
0

Один из злоумышленников был убит.

Белгород. Белгородская область. Попытку незаконного пересечения государственной границы пресекли сотрудники ФСБ. Как сообщает пресс-центр ведомства, инцидент произошел 4 декабря.
По информации Федеральной службы безопасности, злоумышленников было трое, они оказали вооруженное сопротивление пограничникам.  
«В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины», - отмечается в сообщении. Проводятся оперативно-следственные действия.
Указано также, что нарушение было пресечено на участке Пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
14:28, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
67
0
#ФСБ\n#Украина\n#задержание\n#стрельба\n#граница