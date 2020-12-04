Трое вооруженных нарушителей устроили перестрелку на границе Украины с Россией

Один из злоумышленников был убит.



Белгород. Белгородская область. Попытку незаконного пересечения государственной границы пресекли сотрудники ФСБ. Как сообщает пресс-центр ведомства, инцидент произошел 4 декабря.

По информации Федеральной службы безопасности, злоумышленников было трое, они оказали вооруженное сопротивление пограничникам.

«В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины», - отмечается в сообщении. Проводятся оперативно-следственные действия.

Указано также, что нарушение было пресечено на участке Пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.