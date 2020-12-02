Военного с Камчатки уличили в краже радиодеталей с драгметаллами на 20 млн рублей

Военного приговорили к 5 годам колонии.



Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. На Камчатке гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту одной из воинских частей, размещенных на полуострове. Как сообщает runews24.ru, военнослужащий нанес Минобороны ущерб в размере 20 млн рублей.

По данным следствия, будучи начальником патруля по охране подразделения, сержант пользовался доверенными ему ключами от полуприцепов. Оттуда он в течение 2 лет похищал детали электронных плат, содержащих драгоценные металлы.

Всего осужденный вскрыл 108 ячеек. Стоимость похищенного превысила 20 млн рублей. Свою вину военный признал и раскаялся в содеянном.

Суд отправил его на 5 лет в колонию общего режима, также приговоренному придется возместить ущерб. В адрес командира части вынесено частное постановление.