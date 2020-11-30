Следователи нашли на кладбище в Краснодаре 50 млн рублей

Средства принадлежали заместителю директора электросетевой компании, обвиняемому в коррупции.



Краснодар. Краснодарская область. Более 50 млн рублей нашли сотрудники Следственного комитета на городском кладбище Краснодара. Тайник был обнаружен в ходе расследования дела в отношении замдиректора местной электросетевой компании, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, подозреваемый вымогал 10 млн рублей у своего подчиненного, в отношении которого проводилась доследственная проверка. Замдиректора пообещал за 10 млн рублей избавить сотрудника от уголовного преследования. Эти деньги он якобы собирался отдать в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов. Однако подчиненный сообщил о вымогательстве следователям.

Тогда уголовное дело возбудили в отношении заместителя директора компании. Его обвинили по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Обещание посредничества во взяточничестве»).

Во время расследования в кабинете и на дому у замдиректора прошли обыски. Было изъято более 20 млн рублей, 100 тыс. долларов США, коллекция дорогостоящих часов люксовых брендов.

В итоге следователи добрались и до более крупной «заначки»: 26 ноября на кладбище были обнаружены указанные выше 50 млн рублей.

Обвиняемого заключили под стражу. Проверятся законность получения им столь крупных капиталов.