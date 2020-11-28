В Новоуральске застрелили заместителя градоначальника

Оружие изъято, возбуждено уголовное дело.



Новоуральск. Свердловская область. Жертвой случайного выстрела во время охоты стал заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий. Трагедия произошла под Алапаевском, пишут «Известия» со ссылкой на портал ЕАН.

Отмечается, что чиновнику было 58 лет. Информацию о гибели Черницкого подтвердил помощник руководителя СКР по региону Максим Чалков. Он уточнил, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Ружье, из которого был убит заммэра, изъяли. Планируется провести ряд экспертиз.

Заместителем главы Новоуральска Михаил Черницкий стал в августе 2019 года. До этого назначения работал замначальника управления Свердловского отделения Сбербанка.