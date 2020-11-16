Морская вода во Владивостоке стала оранжевой

Ученые назвали причину.

Владивосток. Приморский край. На оранжевый цвет воды в некоторых бухтах острова Русский обратили внимание жители Владивостока. Фото и видео были размещены в соцсетях, пишет «Интерфакс».

Данное явление не несет опасности для экологии Приморья. Речь идет о цветении микроводоросли ноктилюки, рассказала агентству руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

«Эта водоросль нетоксичная, опасности для людей и морских обитателей не представляет. Скорее всего, «красный прилив» исчезнет через несколько дней», - пояснила Орлова. При этом она отметила, что массовое цветение ноктилюки происходит весной и летом. В конце осени водоросли обычно не цветут. Вероятно, причина произошедшему – потепление климата, считают ученые.

Напомним, ранее выделяемыми водорослями токсинами специалисты объяснили массовую гибель подводных организмов у берегов Камчатки.