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В Москве автомобиль с людьми упал с моста в воду

10:46, 15 ноября, 2020
Ксения Чернова
В Москве автомобиль с людьми упал с моста в воду
10:46, 15 ноября, 2020
Ксения Чернова
116
0
#Москва\n#происшествие\n#автомобиль
Фото: twenty20.com
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Инцидент произошел на западе столицы.

Москва. В Москве автомобиль с людьми упал с моста в воду. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на западе столицы, в поселке Внуково. Авто по неизвестной пока причине упало с моста в Пыхтинский пруд. Судьба двух человек, находившихся в машине, остается неизвестной.

Напомним, ранее Иномарка съехала в Советский пруд в деревне Косолапово Киясовского района Удмуртии. В машине в этот момент находились водитель и двое пассажиров. Одному человеку удалось выбраться, двое других – мужчина 45 лет и женщина 35 лет – погибли.

10:46, 15 ноября, 2020
Ксения Чернова
116
0
#Москва\n#происшествие\n#автомобиль