Инцидент произошел на западе столицы.

Москва. В Москве автомобиль с людьми упал с моста в воду. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на западе столицы, в поселке Внуково. Авто по неизвестной пока причине упало с моста в Пыхтинский пруд. Судьба двух человек, находившихся в машине, остается неизвестной.

Напомним, ранее Иномарка съехала в Советский пруд в деревне Косолапово Киясовского района Удмуртии. В машине в этот момент находились водитель и двое пассажиров. Одному человеку удалось выбраться, двое других – мужчина 45 лет и женщина 35 лет – погибли.