Петросяну и Винокуру пришлось эвакуироваться с концерта в Сочи

Организаторы выступления получили информацию об угрозе жизни и вызвали полицию.



Сочи. Краснодарский край. Жители Сочи остались без шуток Евгения Петросяна и Владимира Винокура. Юмористов и зрителей эвакуировали из зала на ежегодном фестивале «Юморина», пишет Газета.ру.

По данным издания, комики собирались выступить перед жителями курортного города впервые за несколько месяцев.

Однако внезапно ведущий приостановил выступление Петросяна и съемки «Юморины». Он получил сообщение о возможной угрозе для жизни людей, собравшихся в зале, и попросил зрителей выйти на улицу «по техническим причинам». Затем эвакуировали артистов.

Вызванные на место сотрудники полиции не нашли в здании ничего опасного.