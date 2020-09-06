На служебную машину Голиковой напал автоподставщик

BMW с вице-премьером остановил Mitsubishi Lancer, водитель которого потребовал компенсацию за царапину.

Москва. От «подстав» на дорогах не застрахован никто. В Москве аферист пытался получить деньги за якобы нанесенные своей машине повреждения с водителя правительственного автомобиля, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 5 сентября. Служебный BMW с вице-премьером Татьяной Голиковой и водителем Виктором Трушиным ехал по направлению к Крылатскому с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Неожиданно движению правительственного автомобиля начал чинить препятствия Mitsubishi Lancer из соседнего ряда. Несколько минут его водитель, двигаясь впереди BMW, пытался заставить машину остановиться.

В конце концов зампред правительства, сидевшая на заднем сиденье, поинтересовалась, что происходит. Тогда водитель Трушин припарковался на обочине, заблокировал двери и вызвал полицию.

Доставленный в участок водитель Mitsubishi заявил, что правительственный BMW повредил бампер на его машине. Водитель Голиковой факт ДТП отрицает и уверяет, что царапина была нанесена владельцем заранее.

Сообщается также, что Голикову после происшествия доставила домой полиция.