13 молодых людей задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов в школах

Почти все они состояли в закрытой группе в соцсети.



Москва. Федеральной службой безопасности в нескольких регионах страны задержаны 13 молодых людей. По версии следствия, они замышляли устроить массовые убийства в учебных заведениях, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники заготовили составляющие для изготовления зажигательных смесей, 4 самодельных взрывных устройства, гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

11 из 13 задержанных состояли в закрытом сообществе одной из социальных сетей. Также они склоняли других интернет-пользователей к совершению преступлений, подобных тем, к которым готовились сами.

Наличие планов по проведению терактов подтверждается личными дневниками и гаджетами, в которых задержанные хранили инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на видео, распространенное пресс-службой ФСБ, один из задержанных планировал взорвать бомбу на школьной линейке 1 сентября. Он признался, что хотел бы убить порядка 100 человек.

Кроме того, у одного из подозреваемых изъяли снимок класса, на котором большинство учеников были перечеркнуты.